Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle birlikte, 46 yıldır kapalı tutulan Maraş kentinin kısmen açılması kararını kınadı, "tek taraflı ve yasa dışı" olarak nitelendirilen kararlar nedeniyle, 10-11 Aralık'ta toplanacak AB Konseyi'ni Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çağırdı. AP'nin bağlayıcı olmayan "tavsiye niteliğindeki" kararında, "Türkiye'nin yasa dışı eylemlerine karşı harekete geçilmesi ve sert yaptırım uygulanması" istendi.

AP'nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi (EPP) tarafından, "Türkiye'nin yasa dışı eylemlerinin ardından Maraş'ta artan gerilim ve müzakerelerin acilen yeniden başlatılması ihtiyacı" başlıklı karara, 631 parlamenter lehte, 3 parlamenter ise aleyhte oy kullandı. Oylamada, 59 parlamenter çekimser kaldı.

"SAHADA YENİ BİR GERİLİM YARATIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretine ve Maraş'ın kısmen açılması kararına atıfta bulunulan kararda, Türkiye'nin "sahada yeni bir gerilim yarattığı, bu adımın iki taraf arasındaki uçurumu derinleştirdiği, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü olasılığını da tehdit ettiği" belirtildi.

Kararda, "Türkiye'den Kıbrıs'taki güçlerini çekmesi ve BM gözetimindeki Maraş'ı da gerçek sahiplerine vermesi" istendi. Türkiye'nin tek taraflı adımlarına karşı AB'nin "birlik içindeki konumunu sürdürmesi gerektiği" belirtildi.

Kararda, Avrupa Konseyi'nden de Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yapıldı ve Türkiye'nin yaptırım kararını ancak "diyalog, samimi işbirliği ve sahada somut ilerleme ile önleyebileceği" belirtildi.

AVRUPA BİRLİĞİ LİDERLER ZİRVESİ 10-11 ARALIK'TA

AB Liderler Zirvesi, 10-11 Aralık'ta birliğin Kovid-19 salgınıyla mücadele fonu, AB bütçesi ve diplomatik dosyaları içeren gündeminin yanı sıra Türkiye'ye yaptırım konusunu da ele alacak.