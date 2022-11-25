Avrupa Film Akademisi'nden Kurak Günler'e ödül

Kurak Günler filmi Avrupa Film Akademisi tarafından En İyi Kurgu Ödülü'ne layık görüldü.

Yönetmenliğini Emin Alper'in yaptığı Kurak Günler'in kurgusuna imza atan Özcan Vardar ve Eytan İpeker ödüllerini 10 Aralık'ta İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen törende alacak.

Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan Kurak Günler, Türkiye prömiyerini ise 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaptı. Altın Portakal Film Festivali'nden 9 ödül ile ayrılan ilm, Ankara Film Festivali'nden ise 6 ödül ile ayrılarak bu seneye damgasını vurdu.

Nuri Bilge Ceylan'ın Mayıs Sıkıntısı filmi ile 2000 yılında aldığı ödülden bu yana Kurak Günler Avrupa Film Akademisi'nden ödül alan ilk film oldu.

Kurak Günler'in Avrupa Film Akademesi ödülünü Emin Alper Twitter hesabından paylaştı.