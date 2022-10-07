Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri toplandı!

Arupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya destek ve başta doğal gaza tavan fiyat uygulaması olmak üzere enerji krizini ele almak için AB dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi.

Prag Kalesi'ndeki gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin gündeminde, başta Ukrayna'daki savaş ve enerji krizinin etkileri bulunuyor. AB liderleri, Ukrayna'ya verilecek mali, siyasi, askeri ve insani desteği görüşecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de toplantının bir kısmına video konferans yöntemiyle katılması planlanıyor.

AB, Ukrayna'ya 9 milyar avroluk destek taahhüdünde bulunmuştu. Bunun 1 milyar avrosu gönderilmişti. Ukrayna yönetimi desteğin daha hızlı serbest bırakılmasını istiyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantıya girerken yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya askeri yardımın sürmesi için yardım paketi kapsamında bu ülkeye yeni bir dilimin verilmesine yönelik teklif konusunda liderlerden destek isteyeceğini bildirdi.

Borrell, 17 Ekim'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu konuda bir teklifin masada olmasını umduğunu ifade etti.

Enerji ve tavan fiyat

AB liderlerinin gündemindeki bir başka önemli konu, enerji krizi ve bunun tüm Avrupa'ya etkileri olacak.

Liderler, enerji talebinin ve dolayısıyla tüketiminin nasıl azaltılacağını, enerji arzının nasıl garanti altına alınacağını ve son bir yılda birkaç katına çıkan enerji fiyatlarının nasıl düşürüleceğini görüşecek.

Bu konuda doğal gaza tavan fiyat uygulaması getirilmesi masadaki konuların başında geliyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, bugün yazılı kararlar almadan bu konuları daha rahat görüşme imkanı bulacaklarını, 20-21 Ekim'deki AB Liderler Zirvesi'nde bu konularda sonuç almayı beklediğini söyledi.

Michel, "Zaman kaybetmeye hakkımız yok." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de tavan fiyat konusunda her ihtimali konuşacaklarını, iyi bir sonuca varmayı umduğunu, 20-21 Ekim'deki AB Zirvesi'ne hazırlık yapacaklarını belirtti.

- Mestola: "Üyeler birbirinden fazla teklif vermeyi bırakmalı"

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, toplantıya girişinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ihtiyacı olan askeri desteğin verilmesini istedi.

Ukrayna'ya tank gibi ağır silahların üye ülkelerce gönderilmesini talep eden Metsola, enerji konusunda ise vatandaşın faturaların düşürülmesini beklediğini ifade etti.

Metsola, doğal gaza tavan fiyata geçilmesi gerektiğini, ihtiyacı olan bazı AB ülkelerine bazı istisnalar uygulanabileceğini belirterek, "Üye ülkeler birbirinden fazla teklif vermeyi bırakmalı. Kovid-19 salgınında, aşı alımında bunu yaptık. Yine yapabiliriz." diye konuştu.

AB, yeni bir fiyat endeksi geliştirilinceye kadar doğal gaza geçici olarak tavan fiyat uygulanması üzerinde çalışıyor.

AB ülkeleri son olarak Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren 8. yaptırım paketi üzerinde anlaşmıştı. Pakette, Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesi yer alıyordu.

AB ülkeleri, geçen hafta da enerji krizine karşı elektrik talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılması ve fosil yakıt üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde anlaşma sağlamıştı. Tedbirlerle AB ülkelerinin toplam 140 milyar avro kaynak oluşturması, bununla vatandaşlara ve işletmelere destek sağlaması öngörülüyor.

Ukrayna'ya destek gösterisi

AB Zirvesi'nin yapıldığı Prag Kalesi'nin girişinde bir grup Ukraynalı gösteri yaptı.

Ukrayna ve AB bayrakları açan göstericiler, Ukrayna'nın AB üyeliğinin engellenmemesi için slogan attı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, zirve toplantısı için Prag Kalesi'ne gelirken kısa bir süre göstericilerin yanına uğradı.