Avro Bölgesi'nde işsizlik şubatta sabit kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ocak ayında yüzde 6,1 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, şubatta yüzde 6’ya indi.

Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 6,6 olan işsizlik oranı ise şubatta sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın şubat ayında Avro Bölgesi'nde 6,8, AB'de ise 6,2 olarak belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, şubatta İspanya'da yüzde 12,8, İtalya'da 8, Fransa'da 7 ve Almanya'da yüzde 2,9 oldu.

AB'de işsiz sayısı şubatta13 milyon 120 bin olurken, bunun 11 milyon 142 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Şubatta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 799 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 283 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 14,5 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 14,4 olarak ölçüldü.