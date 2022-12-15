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Avda kayboldu, 6 saat sonra yörük barakasında bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde av sırasında kaybolan kişi, 6 saat süren arama sonrası sağ bulundu.

Alınan bilgiye göre, dört arkadaşıyla 2 bin 300 rakımlı Soğanlı Yaylası civarında avlanmaya çıkan Doğan Ersin, bir süre sonra kayboldu.

Diğer avcıların durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kar yağışının başladığı alanda vatandaşların da katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler 6 saat süren arama sonucu Ersin'e Yörüklerin yaz aylarında kullandığı barakada ulaştı.

Sağlık kontrolü yapılan Doğan Ersin'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

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