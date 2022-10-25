Avcılar'da madde bağımlısı bir kişi evini ateşe verdi!

Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında oturan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Bekir Rıfat E, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı evi ateşe verdi.

Çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirirken, Bekir Rıfat E, yangını söndürmek üzere gelen itfaiye ekiplerine saldırdı. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bekir Rıfat E, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, hastaneden kaçarak yeniden eve dönen Bekir Rıfat E, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalandı.