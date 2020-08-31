Avcılar Belediyesi'nde skandal! Aile boyu CHP saltanatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "Bir kızım mesela avukatlık yapıyor. Kendisine söylediğim söz şu, hiçbir CHP'li belediyeye girmeyeceksiniz" dedi ama… Avcılar Belediyesi'nin CHP'li 6 Meclis üyesi; Avcılar Belediyesi'nin iştirak şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor, maaş alıyor. Geçtiğimiz dönem Avcılar Belediyesi'ni yöneten kişilerin oğulları ve kızları; Avcılar Belediyesi'ni yönetiyor. CHP'li 6 Meclis üyesi de Avcılar Belediyesi'nin iştirak şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor ve takriben 6 bin 500 TL ücret alıyor.

Avcılar Belediyesi'nde şu anda görev yapan Meclis üyelerinin bir kısmının babasının geçtiğimiz dönemde Avcılar Belediyesi'nde görev yaptığı, 6 Meclis üyesinin de Avcılar Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden maaş aldığı öğrenildi.

CHP'Lİ YÖNETİCİLERİN OĞLU VE KIZLARI MECLİS ÜYESİ OLDU

Avcılar Eski Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci'nin oğlu Ali Rıza Değirmenci, CHP Avcılar eski ilçe başkanı Cafer Çınar'ın oğlu İsmail Çınar, Avcılar eski Meclis Üyesi Bülent Taştan'ın oğlu Ekincan Taştan ve Avcılar Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Nuri Katıkçı kızı Gözde Katıkçı; Avcılar Belediyesi'nde meclis üyesi olarak görev yapıyor.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ AVCILAR BELEDİYESİ'NİN İŞTİRAK ŞİRKETİNDEN MAAŞ ALIYOR

CHP'li 6 Meclis üyesi de Avcılar Belediyesi'nin iştirak şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor ve takriben 6 bin 500 TL ücret alıyor.

2 MECLİS ÜYESİ AVBEL A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Avcılar Belediyesi iştirak şirketi Avbel Kentsel Yapı Tasarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Avcılar Belediyesi Meclis üyeleri Ali Yıldırım ve Erol Şahin'in Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Avbel'in; Avcılar Belediyesi'nin bölgedeki kentsel dönüşümü hızlandırmak, projelerin doğru, eksiksiz, zamanında ve mülk sahibine en avantajlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için kurulmuş bir iştirak şirketi olduğu ifade ediliyor. Avcılar Belediyesi'nin; meclis üyelerinin bulunduğu şirketi nasıl denetleyeceği merak ediliyor.

4 MECLİS ÜYESİ DE BATHONEA YAPI A.Ş'DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Avcılar Belediyesi iştirak şirketi Bathonea Yapı A.Ş.'de; Avcılar Belediyesi Meclis üyeleri Naciye Yaprak, Sevgican Çiçek, Oya Turan ve Veysel Gül Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptığı ifade edildi.

Naciye Yaprak ve Oya Turan'ın Bathonea Yapı A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlerine devam ederken, Veysel Gül ve Sevgican Çiçek'in 10 Haziran 2021 tarihine görevlerinin sona erdiği öğrenildi.

BABA- Avcılar Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Nuri Katıkçı

KIZI- Avcılar Belediyesi Meclis Üyesi Gözde Katıkçı..

BABA- CHP Avcılar eski ilçe başkanı Cafer Çınar

OĞLU- Avcılar Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Çınar

BABALAR GÖREVLERİNİ DEVRETTİ

BABA: Avcılar Eski Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci. 1999, 2004 ve 2009 mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı seçildi.



OĞLU: Ali Rıza Değirmenci- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı. Ali Rıza Değirmenci; belediye başkan yardımcısı olduğu gerekçesiyle 14 bin lira maaş alıyor.

BABA- Avcılar eski Meclis Üyesi Bülent Taştan

OĞLU- Avcılar Belediyesi Meclis Üyesi Ekincan Taştan

KADIKÖY BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ SOYDAN ALKAN DA AVCILAR BELEDİYESİ'NDE!

Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Soydan Alkan'ın da, Avcılar Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak atandığı öğrenildi. CHP'ye yakın Yurt Gazetesi'nin haberinde; "Avcılar Belediye Başkanlığı'nda uzun süredir boş bulunan Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna önceki dönem Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Soydan Alkan atandı" ifadeleri yer aldı.