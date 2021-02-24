AjansHaber.com.tr Gündem Avcılar Belediyesi işçileri de greve gitti

Avcılar Belediyesi işçileri de greve gitti

CHP'li belediyelerin toplu iş sözleşmelerine yanaşmaması nedeniyle grev kararları dalga dalga yayılıyor.

İstanbul'da CHP yönetimindeki belediyelerde çalışan işçiler, emeklerinin karşılığını alamadıkları için eylem başlattı.

Sırasıyla Bakırköy, Kartal, Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde çalışan işçilere Avcılar da katıldı.

İşçiler uğradıkları haksızlıkların giderilmesini ve daha iyi şartlar altında toplu iş sözleşmesine imza atmak istese de belediye başkanları şartları kabul etmedi.

Bu durumdan ise sadece işçiler etkilenmedi.

ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

Birçok ilçede toplanmayan çöpler nedeniyle vatandaşlar isyan etti. Pandemi döneminde çöplerin toplanmaması ve belediye işlerinin aksaması vatandaşları rahatsız etti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Berat Albayrak neden mi hedefte? İşte cevabı...
İYİ Parti'li vekilin yağ fabrikası kaçak çıktı
Berat Albayrak'a CV göndermiş
Sözde hukukçudan iğrenç paylaşım
Memur atamalarında yeni dönem başlıyor
20 bin öğretmen ataması yapılacak
Kapalı dükkana 1169 TL su faturası