Avcılar Belediyesi işçileri de greve gitti

İstanbul'da CHP yönetimindeki belediyelerde çalışan işçiler, emeklerinin karşılığını alamadıkları için eylem başlattı.

Sırasıyla Bakırköy, Kartal, Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde çalışan işçilere Avcılar da katıldı.

İşçiler uğradıkları haksızlıkların giderilmesini ve daha iyi şartlar altında toplu iş sözleşmesine imza atmak istese de belediye başkanları şartları kabul etmedi.

Bu durumdan ise sadece işçiler etkilenmedi.

ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

Birçok ilçede toplanmayan çöpler nedeniyle vatandaşlar isyan etti. Pandemi döneminde çöplerin toplanmaması ve belediye işlerinin aksaması vatandaşları rahatsız etti.