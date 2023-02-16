Aubameyang, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı!

Kadrosunu yıldız bir futbolcuyla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, listesinin ilk sırasına Aubameyang'ı yazdı. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki forvet için Chelsea'nin kapısını çaldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre: Bu sezon yeterince forma şansı bulamadığını düşünen Gabonlu futbolcuyla da görüşen Kanarya, teklifine olumlu yanıt aldı.

Maaş pazarlığı devam ediyor

İngiliz kulübüyle de sezon sonuna kadar kiralamak için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, maaş konusunda sıkıntı yaşıyor.

Aubameyang'ın yarım sezonluk ücretinin 5 milyon Euro olduğunu öğrenen sarı-lacivertliler, bir bölümünün karşılanması için Chelsea ile pazarlık yapıyor.