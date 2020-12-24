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Atış başarılı bir şekilde gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde 'Denizaltı Savunma Roket Atışı'nın başarılı şekilde icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Bodrum Korveti'nin, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nde 22 Aralık'ta "Denizaltı Savunma Roket Atışı" icra ettiği belirtildi.

Paylaşımda, atışın başarılı bir şekilde gerçekleştiği kaydedildi.

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