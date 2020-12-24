Atış başarılı bir şekilde gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde 'Denizaltı Savunma Roket Atışı'nın başarılı şekilde icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Bodrum Korveti'nin, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nde 22 Aralık'ta "Denizaltı Savunma Roket Atışı" icra ettiği belirtildi.
Paylaşımda, atışın başarılı bir şekilde gerçekleştiği kaydedildi.
TCG BODRUM Korvetimiz tarafından, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında 22 Aralık 2020 tarihinde Ege Denizi’nde “Denizaltı Savunma Roket Atışı” icra edildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2020
Atış başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/VYBMsQAzCm
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