Atina’da hırsız çetesi hem dövüyor hem soyuyor!

Atina’da 4 Mart Perşembe gecesi gerçekleşen olayda, uyumakta olan 93 yaşındaki adam ve eşini döverek uyandıran hırsızlar, yaşlı çifte paralarının nerede olduğunu sordu.

Yaşlı adam 400 evronun yerini söylerken, başka parası olmadığına inanmayan hırsızlar kendisini dövmeye devam ettiler.

Hırsızlar yaşlı adamın boynundaki altın haçı da aldılar. Yine aynı şekilde yaşlı kadın da hırsızların hışmından kurtulamazken, onun da elinden altın yüzüğünü ve boynundan gümüş haçı aldıkları eklendi.

Son olarak evdeki hizmetçiyi de sandalyeye bağlayan ve döven hırsızlar, cep telefonlarını alarak tuvalette attılar ve kayıplara karıştılar.

Evin içerisinde parmak izi toplayan polisler sokaklardaki kameraları da inceleyerek beşli hırsız çetesini arıyor.

Azınlıkça.net