Atıl duruma düşen minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüşüyor

Megakentte atıl duruma düşen minibüs ve dolmuşların taksiye dönüştürülmesine yönelik düzenleme, temmuz ayındaki UKOME toplantısında kabul edilmişti.

Buna göre İBB'nin teklifi ile 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı alındı. Hak sahipleri toplam bin taksi plakası için 26 Ekim tarihine kadar başvurularını tamamladı.

4 BİN ARAÇ SAHİBİ KATILDI

Toplamda 4 bin başvurunun yapıldığı yeni düzenleme için bugün kura çekimi gerçekleştirildi. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki kura çekimi için araç sahipleri salonu doldurdu.

SIFIR KİLOMETRE ARAÇ ŞARTI

Düzenleme ile bin minibüs taksiye dönüşmüş olacak. Seçilecek plakalar minibüsü bırakıp taksi ile yollarına devam edecek. Tahsis belgelerini teslim alan esnaf, UKOME kararında yer alan özelliklere sahip sıfır kilometre kullanılmamış bir araç temin ederek çalışmaya başlayabilecek.