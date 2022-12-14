Atık metal ve ahşabı "sıcak, esprili" objelere dönüştürüyor

Yaptığı objeleri "çocuklarım" diyerek karting işletmesindeki atölyesinde sergileyen Rizeli Ali Kotil'in koleksiyonunda klasik otomobiller, Holywood'dan esinlenerek yaptığı Rambo, Viking karakterleri ve gemisi ile baykuşun yanı sıra, kullanılmayan bir dikiş makinesini dönüştürdüğü traktör ve daha onlarca eser yer alıyor.