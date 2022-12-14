Atık metal ve ahşabı "sıcak, esprili" objelere dönüştürüyor
Atık ev eşyalarını ve metalleri tarihi sanatsal dokusu olan objelere dönüştüren geri dönüşüm sanatçısı Ali Kotil, objeleri yapım sürecinden ve ona ilham veren şeylerden bahsetti.
Beylerbeyi'nde karting işleten geri dönüşüm sanatçısı Ali Kotil, atık ev eşyalarını ve metalleri tarihi ve sanatsal dokusu olan objelere dönüştürüyor.
Yıllardır demir ve çeliğin "soğuk dünyası" içinde çalışan Kotil, atmaya kıyamadığı eşyaları, hurda metal ve ahşapla harmanlayarak bambaşka ürünler ortaya çıkarıyor. Ali Kotil, geri dönüşüme dair yaratıcı fikirleriyle hurdayı birer sanat eserine çeviriyor.
Kotil'in, Morgan otomobille başlayan "metalden sanata" dönüşüm tutkusu 100'den fazla objenin yer aldığı büyük bir koleksiyonu oluşturmasıyla devam ediyor.
Yaptığı objeleri "çocuklarım" diyerek karting işletmesindeki atölyesinde sergileyen Rizeli Ali Kotil'in koleksiyonunda klasik otomobiller, Holywood'dan esinlenerek yaptığı Rambo, Viking karakterleri ve gemisi ile baykuşun yanı sıra, kullanılmayan bir dikiş makinesini dönüştürdüğü traktör ve daha onlarca eser yer alıyor.