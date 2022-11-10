Atatürk, TBMM'de tören ile anıldı!
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi
Törene, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanlar katıldı.
TBMM Başkanvekili Akar'ın, Atatürk Anıtı'na kırmızı, beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından TBMM Koruma Daire Başkanlığına bağlı polisler Atatürk Anıtı'nın önünde saygı nöbeti tuttu.
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