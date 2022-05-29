Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde nefes kesen SOLOTÜRK gösterisi

SOLOTÜRK ekibi yüz binlerce katılımcıya şov yapmaya devam ediyor. Akrobatik hareketlerle katılımcıları büyüleyen SOLOTÜRK dünyada eşi benzeri olmayan hareketlerini sergiliyor.

İstanbul'un Fethinin 569. yılı coşkuyla kutlanıyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan Fetih kutlamalarına yoğun ilgi gerçekleşti. 1 milyona yakın vatandaşın gelmesi beklenen tören alanında boş yer kalmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de törene katılacak ve tören resmen saat 16:30'da başlayacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek. Ağaçların bazılarının 40-50 yaşında olduğu belirtildi.