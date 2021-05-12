Atatürk: Filistin'e el sürülemez!

İçişleri arşivindeki belgeye göre, Mustafa Kemal Atatürk, Bombay Chronicle gazetesinde 1937'de yayımlanan yazıda, “İslâm'ın mukaddes yerlerinin, Musevi ve Hristiyanların nüfuzuna girmesine mâni olacağız” ifadesini kullanıyor.

İçişleri Bakanlığı arşivlerinde yer alan belgede, 1937 temmuzunda Bombay Chronicle adlı gazetede Mustafa Kemal Atatürk’e atfen "Filistin'e el sürülemez, Kemal Paşa Avrupa'yı ihtar ediyor" başlıklı makale yer alıyor. Yazıda Atatürk'ün, "Türkler mukaddes topraklarda, yabancı hakimiyetine tahammül etmeyecek" dediği vurgulanıyor.

ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

"Arapların arasında mevcut karışıklığı ve hoşnutsuzluğu, kimse bizim kadar bilemez. Biz, vâkıa birkaç sene Araplar'dan uzak kaldık. Şimdi kendimize kâfi derecede güvenip kudretimizi bildiğimiz için, İslâmiyet'in mukaddes yerlerinin, Musevilerin ve Hristiyanların nüfuzu altına girmesine mâni olacağız. Buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmiyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslâmiyete lâkayt olmakla ittiham edildik; fakat bu ittihamlara rağmen, Peygamber'in son arzusu, mukaddes toprakların İslâmiyet hâkimiyetinde kalmasını temin için kanımızı dökmeye hazırız. Cedlerimizin Selâhaddin'in idaresi altında mücâdele ettikleri toprakların yabancı hâkimiyeti altında bulunmasına müsaade etmiyeceğimizi beyân edecek kadar Allah'ın inâyetiyle kuvvetliyiz."

Bombay Chronicle'de yer alan yazı dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın imzası ile arşive alınmıştı.