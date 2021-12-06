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Ataşehir D-100 Karayolu'nda 30 gün sürecek yol çalışması başladı

İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda 30 gün sürecek alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Çalışmanın 30 gün süreceği öğrenilirken, yapılan çalışma nedeniyle oluşan yoğunluk Kartal'dan başladı.

İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı.


Trafik akışı geçici olara yan yoldan sağlanırken, yoğun trafik oluştu.

Ataşehir D-100 Karayolu Altıntepe Mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alt geçit çalışması nedeniyle 05.12.2021 tarihinden itibaren trafik akışı Kartal- Kadıköy istikametinde 3 şerit olarak yan yola alındı.

Etap çalışmasının 30 gün süreceği öğrenilirken, yapılan çalışma nedeniyle oluşan yoğunluk Kartal'dan başladı.

 

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