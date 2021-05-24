Ataol Behramoğlu’nun eşinden CHP'li Özkoç'a şok cevap

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engiz Özkoç sosyal medya hesabından, “At izi it izine karıştı Cenab'ı- Allah sonumuzu hayreylesin” paylaşımını yaptı. Birçok twitter kullanıcısı Özkoç’un tweetinde, “Cenab'ı- Allah” ifadesini kullanmasını eleştirdi.

Tepki gösterenlerden biri de şair Ataol Behramoğlu’nun eşi Hülya Behramoğlu’ydu. Özkoç’un tweetini alıntılayan kendisi de çocuk masalları yazarı Behramoğlu, “Cenabı- allah dediğiniz de bitti iş” dedi. Bunula yetinmeyen Behramoğlu, “Kimiz biz ya hu? Cenab-ı allahın kulları mı, yoksa, Laik ve özgür bir ülkenin vatandaşları mı?” diye eleştirilerini devam ettirdi. Behramoğlu’nun ifadelerini hadsizlik olarak değerlendiren birçok kullanıcının tepkisi üzerine Behramoğlu ikinci tweetini sildi ancak diğer kullanıcılarla polemiği sürdürdü.