Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Görevden affını isteyen Hafize Gaye Erkan'ın yerine yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.

Fatih Karahan’ın Merkez Bankası Başkanlığına atanmasının hemen ardından başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere Kabine üyelerinden tebrik mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Sayın Fatih Karahan’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan tebrik mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olarak görev süresi boyunca önemli hizmetlerde bulunan Hafize Gaye Erkan hanımefendiye teşekkür ederim.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlık görevine atanan Sayın Fatih Karahan’ı tebrik ederim. Türkiye Yüzyılında atılacak adımlarda ve hedeflerimiz doğrultusunda yapılacak çalışmalarda başarılar diliyorum.

Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan tebrik mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak bugüne kadar yapmış olduğu önemli hizmetler için Sayın Hafize Gaye Erkan’a teşekkür ediyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Sayın Fatih Karahan’a görevinde muvaffakiyetler diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ekonomi yönetimimizin atacağı adımlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."