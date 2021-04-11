Atakule'ye 'polis çakarı' ışıklandırması
Başkentin simgelerinden Atakule, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında "polis çakarı" görünümünde ışıklandırıldı.
Kulenin tepe kısmına Türkçe ve İngilizce olarak "Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında" ifadesi yazıldı.
Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında...@atakuleofficial #PolisHaftası#10NisanPolisHaftası pic.twitter.com/YVfvzBCRmm— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 10, 2021
Alışveriş merkezi kısmındaki dev ekranlarda ise Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu ile emniyetin çeşitli birimlerinin çalışmalarından görüntüler yer aldı.
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