ATAK helikopter hangardan en kritik operasyonlar için çıkıyor

Son kontroller pilotlar tarafından yapılıyor. Ardından uçuş için motorlar çalışmaya, paller dönmeye başlıyor. Bu özel helikopterler bugüne kadar pek çok operasyonda görev aldı. Halen devam eden Eren Operasyonlarında da ATAK'lar havada.

Dünyada sınıfının en iyisi olan ATAK taarruz helikopterleriyle jandarmanın 2018 yılında oluşturduğu "Avcı Filo" kapılarını TRT Haber'e açtı.

Kurulduğu 2018 yılından bu güne pek çok başarılı operasyona imza atan Avcı Filo için gün erken başlıyor. Timler uçuş öncesi brifing alıyor. Harekat öncesinde sahadaki son hazırlıklara ilişkin bilgi paylaşılıyor. Bu aşamada değerlendirme üç boyutlu haritalar ve dijital veriler üzerinden yapılıyor.

Pilotlar son hazırlıklarını yaparken teknik personel de operasyona çıkacak helikopterlerin son kontrollerini yapıyor. Operasyon anında yaşanacak en küçük teknik problem dahi hayati risk taşıdığı için tamamen hazır olmayan hiç bir helikoptere kalkış izni verilmiyor.

Pilotlar göreve hazırlanırken, ATAK'lar da tek tek hangardan çıkarılıyor. Son kontroller pilotlar tarafından yapılıyor. Ardından uçuş için motorlar çalışmaya, paller dönmeye başlıyor.

ATAK'LAR ÖZEL KUYRUK NUMARALARIYLA UÇUYOR

1453 Fatih, 1526 Kanuni, 1921 Gazi, bu özel kuyruk numaraları Jandarmanın göklerdeki çelik kanatları Avcı Filo'ya ait. Onlar milli teknoloji hamlesinin göklere yansıması, T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterleri.

YERLİ ATAK'TA YERLİ MÜHİMMAT

ATAK'lar dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopterleri. Onları özel kılan özelliklerinden biri de yerli mühimmat ile uçmaları. Güdümlü anti-tank füzesi ve CİRİT füzesi kullanabiliyorlar. Bu özel helikopterler bugüne kadar pek çok operasyonda görev aldı. Halen devam eden Eren Operasyonlarında da ATAK'lar havada.

Avcı Filo, operasoyn bölgelerinde sadece taarruz için bulunmuyor. Aynı zamanda kara birliklerine destek güç olarak da görev alıyor.

Operasyon sırasında bölgesin emniyeti havadan ATAK helikopterleri ile sağlanıyor. O sırada kara birlikleri operasyona devam ediyor. Terör mevzileri hem kara birlikleri hem de ATAK helikopteriyle imha ediliyor. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından Avcı Filo tekrar yuvaya dönüyor.