AstraZeneca, aşısı için '65 yaş üzerine yüzde 8 etkili' diyen Alman medyasının iddialarını reddetti

Son bilimsel verilere göre, AstraZenaca-Oxford Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen AZD1222 adlı aşının yüzde 62 ile 90 arasında etkili olduğu belirtilmişti.

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild ile Handelsblatt'ın yaptıkları son haberlerde, AstraZenaca-Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısının gençler ve orta yaşlılarda ortalama yüzde 70, 65 yaş üstünde ise yüzde 8 oranında etkili olduğu öne sürüldü.

Handelsblatt medya grubu gazetecisi Gregor Waschinski sosyal medya hesabında, firmanın "65 yaş üstü kişilerde denenen aşı hakkında sınırlı bilgi paylaştığını, klinik deneylere 65 yaş üstü kişilerin yeterli katılımının sağlanmadığını" yazdı.

A careful glimpse at my Twitter feed leads me to the conclusion that there might be a few questions out there by non-German speakers regarding today's @handelsblatt story on the #AstraZeneca #vaccine. — Gregor Waschinski (@washingtonski) January 25, 2021

Waschinski ayrıca Oxford-AstraZenaca'nın aşı sonuçlarını gözden geçirme sürecinde çalkantılı bir dönem geçirdiğini belirterek, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) ile İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) aşıyla ilgili verdiği acil durum kullanım onayı verilerinin birbirleriyle örtüşmediğini ifade etti.

Firmadan yapılan açıklamada ise Alman basınında çıkan "AstraZeneca-Oxford'un geliştirdiği aşının 65 yaşın üzerindeki yetişkinlerde etkinlik oranının yüzde 8" olduğuna dair çıkan haberler "tamamen yanlış ve asılsızdır" denildi.

Euronews Türkçe