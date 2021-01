AstraZeneca, aşısı için '65 yaş üzerine yüzde 8 etkili' diyen Alman medyasının iddialarını reddetti

Son bilimsel verilere göre, AstraZenaca-Oxford Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen AZD1222 adlı aşının yüzde 62 ile 90 arasında etkili olduğu belirtilmişti.

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild ile Handelsblatt'ın yaptıkları son haberlerde, AstraZenaca-Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısının gençler ve orta yaşlılarda ortalama yüzde 70, 65 yaş üstünde ise yüzde 8 oranında etkili olduğu öne sürüldü.

Handelsblatt medya grubu gazetecisi Gregor Waschinski sosyal medya hesabında, firmanın "65 yaş üstü kişilerde denenen aşı hakkında sınırlı bilgi paylaştığını, klinik deneylere 65 yaş üstü kişilerin yeterli katılımının sağlanmadığını" yazdı.

