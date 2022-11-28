AŞTİ'de yenileme çalışmalarında sona gelindi

AŞTİ'de bir süredir devam eden yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesaplarından AŞTİ'nin son haline dair görselleri paylaştı.

AŞTİ'nin bekleme alanı olarak kullanılan üst katında, kütüphane, sergi alanı, çocuk oyun alanı, toplantı alanı gibi bölümlerin oluşturulduğu görüldü.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AŞTİ'deki yenileme çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri paylaştı:

"Başkentin hafızası olan AŞTİ, yenilenen yüzüyle hizmet vermek için gün sayıyor. Toplantı salonu, ofis, kütüphane, sergi alanı, modern büfe ile çocuk oyun alanları kazandırılan AŞTİ’nin çatısına da güneş enerji sistemi kuruluyor. AŞTİ çok eskiydi, yenilenmesi gerekiyordu. Yıl sonunda AŞTİ’yi havaalanı konforuna ulaştırmayı hedefliyoruz.”