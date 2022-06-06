AŞTİ'de milyonluk vurgun! 4 sanığa ceza yağdı!

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Savcının mütalaasına karşı ek savunma yapan sanıkların tamamı, önceki beyanlarını tekrarladıkları belirterek, beraatlerini talep etti.

İşletmeyi zarara uğrattıkları iddiasıyla yargılanan sanıkların son sözlerinin dinlenilmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme, 2014-2015 yıllarında Ankara Otogar İşletmecileri Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri Taşıma ve İşletme Kooperatifinin başkanlığını yapan sanık Aytekin Aydın, 2015-2019 yıllarında başkanlık yapan sanık Ethem Ateş ve 2019'a kadar başkan vekilliği görevini yürüten sanık Metin Cevizci ile 2019'a kadar muhasip üye olan sanık İlhami Dural'a "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 11 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Aydın'a verilen ceza, mahkemedeki tutumu nedeniyle iyi hal indirimi uygulanarak 9 yıl 4 ay 15 güne düşürüldü.

Mahkeme, 29 sanığın delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Kararda 4 sanığın da Lina Akaryakıt İnşaat Peyzaj Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden yakıt, yağ ve yedek parça gibi gerçekte olmayan alımlar yaparak zimmetlerine para geçirdikleri belirtildi.

Mahkeme, 4 sanığa yurt dışına çıkış yasağı getirdi, Metin Cevizci hakkında verilen cezanın, daha önce aynı suçtan ceza almış olması nedeniyle mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine hükmedildi.

Mahkeme, ayrıca cezaya çarptırılan 4 sanık hakkında "memurun resmi belgede sahteciliği" suçundan da suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Soruşturmanın geçmişi

Soruşturma, kooperatifte yöneticilik yapan Dursun Canpolat'ın, 2019'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesi üzerine başlatıldı.

Canpolat, kooperatifin faaliyet konusunun otogara gelen yolcuların ücretsiz olarak şehir içi servis hizmetlerinin karşılanması olduğunu, bu hizmetin sağlanması için gerekli olan giderin, otogara giren otobüslerden alınan ücretle kooperatifin işletmeciliğini üstlendiği AŞTİ'deki kafe ve restoran gelirlerinden sağlandığını belirtti.

Dilekçede, giderler düşüldükten sonra arta kalan paranın kooperatif üyeleri arasında eşit şekilde dağıtıldığı ancak 2014 yılından sonra kooperatif üyelerine para dağıtılmadığı, giderlerin olduğundan fazla gösterilerek kooperatifin zarara uğratıldığı ve bazı yöneticilerin zimmetine para geçirdiği iddia edildi.

Soruşturma sonucu 2'si akaryakıt firması yetkilisi, 23'ü kooperatif yöneticisi 25 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, 5 Mayıs 2015 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında servis araçlarının kaydettiği mesafeye göre yüzde 50 daha fazla yakıt masrafı gösterildi ve 5 milyon 299 bin lira fatura kesildi.

Yine aynı dönemde bir akaryakıt firması adına farklı zamanlarda 1 milyon 413 bin lira yakıt, başka bir firma adına toplam 336 bin 163 lira yemek, 284 bin 600 lira seyahat ve konaklama, 1 milyon 463 lira yağ ve yedek parça, 34 bin lira giyim faturası kesildi.

Bilirkişi raporunda, yapılan harcamaların kooperatifin ortak amacına uygun olmadığı tespiti de yer aldı.

25 kişi Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanırken yürütülen başka bir soruşturma kapsamında kooperatif üyesi 8 kişi hakkında da "zimmet" suçundan dava açıldı. Her iki davanın birleştirilmesiyle sanık sayısı 33 oldu.