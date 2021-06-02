Aslı Baykal siyasete giriyor!
Geçen yıl parti kuracağı öne sürülen ancak bu iddiaları reddeden CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın sahaya ineceği belirtildi. Konuyu bugünkü köşe yazısında ele alan Sabah gazetesi yazarı Murat Övür, CHP'de yaşanan hareketliliği yazdı.
Son günlerde eski CHP milletvekilleri, il başkanları, meclis üyeleri, Anadolu'daki CHP yöneticileri arasında yoğun bir telefon ve mesaj trafiği yaşandığını belirten Sabah yazarı Mahmut Övür, herkesin birbirine "Aslı Baykal siyasete giriyor" mesajını attığını söyledi.
SEVİGEN İLE ANADOLU'YU DOLAŞACAKLAR
Geçen yıl yeni parti iddialarına "Biz partinin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Arkadaşlar sık sık bir araya geliyoruz ve sohbet ediyoruz. Ama partileşmek gibi bir girişimimiz yok" diyen eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen ile görüşen Övür, Sevigen'in, "Evet, böyle bir hazırlığımız var ve Aslı Baykal'la birlikte Anadolu'yu dolaşacağız" sözlerini aktardı.
"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ KİMSELERE DE YEM ETMEYECEĞİZ"
Övür, Sevigen'in "Bu sadece halkla muhabbet yolculuğu. Atatürk'ün partisini kimselere de yem etmeyeceğiz, CHP sahipsiz değil" ifadelerini kullandığını belirtti.
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