Son günlerde eski CHP milletvekilleri, il başkanları, meclis üyeleri, Anadolu'daki CHP yöneticileri arasında yoğun bir telefon ve mesaj trafiği yaşandığını belirten Sabah yazarı Mahmut Övür, herkesin birbirine "Aslı Baykal siyasete giriyor" mesajını attığını söyledi.

SEVİGEN İLE ANADOLU'YU DOLAŞACAKLAR

Geçen yıl yeni parti iddialarına "Biz partinin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Arkadaşlar sık sık bir araya geliyoruz ve sohbet ediyoruz. Ama partileşmek gibi bir girişimimiz yok" diyen eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen ile görüşen Övür, Sevigen'in, "Evet, böyle bir hazırlığımız var ve Aslı Baykal'la birlikte Anadolu'yu dolaşacağız" sözlerini aktardı.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ KİMSELERE DE YEM ETMEYECEĞİZ"

Övür, Sevigen'in "Bu sadece halkla muhabbet yolculuğu. Atatürk'ün partisini kimselere de yem etmeyeceğiz, CHP sahipsiz değil" ifadelerini kullandığını belirtti.

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