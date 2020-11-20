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Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik sevk tarihlerinin ertelendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi.

Ülke genelinde artan koronavirüs vakaları beraberinde yeni tedbirleri de getirdi. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı da kendi bünyesinde aldığı tedbir kararını açıkladı.

MSB SEVK TARİHLERİNİ ERTELEDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

 

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