Askerler sokakta ateş açtı, halk tepki gösterdi

Letonya Ordusu, Namejs-2021 adı verilen askeri tatbikat kapsamında başkent sokaklarına indi.

Tam teçhizatlı askerler, makineli tüfeklerle talim yaptı, gerçek mermiler yerine kurusıkılar kullanarak havaya ateş açtı.

Tatbikattan habersiz başkent sakinleri, sokakları savaş alanına çeviren askerlerden korktu. Bebeğiyle birlikte gezen bir anne, askerleri görünce çığlık açtı.

Riga'daki tatbikatlara sosyal medyadan tepki yağdı. Bunun üzerine Letonya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Bu tür tatbikatlar sırasında ses çıkaran ancak tehlikeli olmayan mermiler kullanıyoruz. Ancak bu durum yanlış anlaşıldı. Bu nedenle özür dileriz ama halkımızı da tatbikatlar için anlayış göstermeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Letonya Silahlı Kuvvetleri ise bu tatbikatların askerlerin son durumunu değerlendirmeyi ve iş birliğini artırmayı amaçladığını duyurdu.

Eski Sovyet cumhuriyetlerinden Letonya, Rusya'ya sınırı olan birçok ülke gibi olası bir işgale karşı düzenli olarak tatbikat yapıyor.