Askeri casusluk davasında karar!

Gazeteciler Müyesser Yıldız, İsmail Zeki Dükel ve astsubay Erdal Baran'ın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar haklında 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz sanıklar Yıldız, Dükel ile tutuklu sanık Baran hazır bulundu. Dava dosyasına gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından medya ombudsmanı Faruk Bildirici, tanık sıfatıyla dinlenildi. Tanık Bildirici, Yıldız ve Dükel'in Baran ile gazeteci- haber kaynağı ilişkisinin bulunduğuna dikkat çekti. Sanıklar arasındaki görüşmelerin gizlilik içeriğine sahip olmadığını söyleyen Bildirici, sanıklar arasındaki görüşmelerin çoğunda bilgi alışverişinin bulunmadığını belirtti.

31 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Baran'ın çeşitli şekilde elde ettiği bilgileri kullanarak Yıldız ve Dükel'e aktardığını, söz konusu sanıkların da bu bilgilere yayınlarında yer verdiğini ifade etti. Savcı, 3 sanığın da ayrı ayrı 'Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' ve 'Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçlarından 31 yıl 6 aya kadar hapse mahkum edilmesini talep etti. Esasa ilişkin savunmaları sorulan sanıklar ve avukatları, savunma için süre talebinde bulundu. sanık Baran'ın tutukluluğunun devamına hükmederek davayı erteledi.