Askeri araç patlayıcı maddeye çarptı: 1 Ukrayna askeri öldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta askeri aracın patlayıcı maddeye çarpması sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün yaralandığını açıkladı.

Bölgede olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Donbas krizi

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'ndan oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.