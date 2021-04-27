Aşı ikna timleri dünya basınında

Türkiye'de aşılama faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Aşı olmak istemeyenler de ekipler tarafından ikna ediliyor.

Aşı ikna timlerinin kısa sürede yakaladığı başarı dünyanın da dikkatini çekti. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian aşı ikna timlerini manşetine taşıdı.

Haberde, ilk olarak ilçelerde başlayan uygulamanın büyük başarı yakaladığı, ardından ülke geneline yayıldığı anlatıldı.

"İki kişiden biri aşı yaptırmaya karar veriyor"

Ekiplerin sohbet etmek için aşı yaptırmak istemeyenlerin evlerine gittiği, muhtarların da katıldığı ziyaretlerle vatandaşların ikna edildiği vurgulandı. İkna timlerinin ziyaretinden kısa süre sonra bu kişilerin aşı olduğu bilgisine yer verildi.

Guardian’ın haberinde, ikna timinde yer alan doktorların deneyimleri de paylaşıldı.

Görevlilerin, "Neredeyse her iki kişiden biri görüşmeden sonra aşı yaptırmaya karar veriyor" sözü öne çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye’de aşı olanların sayısı 21 milyonu aştı.