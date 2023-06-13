Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak?
Asgari ücrete yapılacak ara zam oranının belirlenmesi için ilk toplantı bugün yapılacak. Yüzde 25'in üzerinde bir zam yapılması bekleniyor. İşte olası zam oranlarına göre oluşabilecek asgari ücret...
Asgari ücrete ara zam geliyor. Zam oranını belirlemek üzere ilk toplantı bugün saat 14.00'te yapılacak.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen TİSK heyeti katılacak.
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Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek.
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Basına kapalı yapılması beklenen toplantıda, taraflar görüşlerini dile getirecek ve güncel ekonomik verileri görüşecek.
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