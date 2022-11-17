Asgari ücret ne olacak?

Asgari ücretle çalışan milyonların dört gözle beklediği 2023 yılı zam görüşmeleri 7-8-9 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak. Artışın emekçileri enflasyon karşısında koruyacak oranda gerçekleşmesi bekleniyor.

Bilindiği gibi asgari ücrete, 2022 yılı içerisinde 2 kez zam uygulaması yapılmış, toplamda yüzde 95 artış yapılarak, 2 bin 825 TL olan miktar 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

Aralık ayındaki görüşmeler sonunda asgari ücrete yılsonunda yeni bir zam daha gelecek. Görüşme tarihi yaklaşırken milyonlarca çalışanda meraklı bir bekleyiş başladı.

Taraflar bir talep dillendirmese de yapılması muhtemel zam oranı hatta tam rakamın ne kadar olacağıyla ilgili senaryolar yoğun biçimde tartışılıyor. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptıkları açıklamalarda çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini söylemesi beklentiyi en üst seviyeye çıkardı. Öyle ki 8-10 bin TL gibi rakamları telaffuz edenler bile var.

Zam oranıyla ilgili değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 7-8-9 Aralık tarihlerinde yapılacak toplantılar sonunda belirlenecek olan asgari ücreti, yapılan önceki zamlarda olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna açıklayacak.