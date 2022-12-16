Asgari ücret komisyonunun 3. toplantısı ne zaman yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak.

Görüşmelerde çalışanları temsil eden TÜRK-İŞ, pazarlıkların 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını isterken, işverenleri temsil eden TİSK, işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücret talep ediyor

Yeni asgari ücreti belirlemek için iki kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gelecek hafta başı üçüncü toplantısını yapması ve bu toplantıda tarafların ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor

Şu an asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.