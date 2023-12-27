Asgari ücret belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işveren temsilcileri ile gerçekleştirdiği asgari ücret görüşmesi sona erdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/V1xYdUjMVC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2023

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan 2024 asgari ücret açıklaması:

"Aziz milletimiz, işçi ve işveren taraflarımızın değerli temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Esas manadaki asgari ücret çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil etmektedir."

"Tüm tarafların görüşlerini, taleplerini, sosyo ekonomik koşullarını gözeterek sınırı belirlerdi. Asli görevimiz işçi ve işveren temsilcilerimiz arasında hakem rolü üstlenmektir. Öncelikle olumlu ve makul yaklaşımlarıyla tüm paydaşlara Sayın Ergün Atalay ve Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum."

"Gerçekten de hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak, en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. Çalışanlarımızın refahı noktasında özveri gösteren Özgür Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum."

"Toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü yapıcı yaklaşımı çok önemli bulduğumu vurgulamak istiyorum. Tüm sendikalarımıza, kurumlarımıza ve ilgili bakanlıklarımıza mesai arkadaşlarıma şükranlarımı arz etmek istiyorum. Belirlenen yeni miktarın başta asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğime inanıyorum."

2024 ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA OLDU

"Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.

Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işveren ve tüm vatandaşlarının yanında yer almayla devam edecek. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş olan bizler de sosyal devlet sorumluluğumuza devam edeceğiz.

Bugünden itibaren de çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını tüm paydaşlarımızı istişare, ortak akıl içerisinde karşılamayı sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılı'nı cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeğin ve üretimin yüzyılı olmasını yapma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

TÜRK İŞ BAŞKANI ERGÜN ATALAY: TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI

TÜRK İŞ Başkanı Ergun Atalay "Aşağı yukarı Cumhurbaşkanımızla 2,5 saat toplantı yaptık. TÜR İŞ olarak bugüne kadar resmi bir rakam söylemedik. İlk defa 2 saat evvel sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ifade ettik." dedi.

Atalay'ın açıklamalarından satır başları:

Geçen hafta TÜRK İŞ Başkanlar kurulunu topladık, müzakere yaptık. Asgari ücret 30 milyonu ilgilendiren ücret. Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi. Arkadaşlarımız üç toplantı boyunca evin, marketin durumunu, enflasyonu anlatma imkanı buldular.

Özellikle TÜRK İŞ'in talebini sayın Cumhurbaşkanımıza ifade ettim. Talebimiz 18 bin liraydı. Yılda iki kez yapılmasıydı. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Burada TÜRK İŞ'in talebini anlatmış oldum. Bu geçim ücreti oldu. Benim burada bir an evvel enflasyon dursun, pazarlığa gerek yok şeklindedir.

TİSK BAŞKANI AKKOL: TARAFLARIN TÜMÜNE FAYDA SAĞLAYACAK ASGARİ ÜCRET TESPİT EDİLDİ

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol "Sayın bakanımız ifade etti. Uzun ve zorlu süreci geride bırakıyoruz. Dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak asgari ücret tespit edildi. Pozitf mesajlarla çalışma hayatına katkı sunmaya gayret ediyoruz." dedi.

Akkol'un açıklamalarından satır başları:

"Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Bazen anlaşılır bazen de anlaşmazlıklar olabilir. Esas olan beraberliğimizdir.

Kutuplaşmak, ayrışmak, çatışmak bu aileye yakışmaz diye tekrar ifade etmek istiyorum. Biz işverenler olarak hedefimiz ortalama ücretin artması. Belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimizin ilave adımları atma çağrısında bulunmak istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bakanımıza bir kez daha cani gönülden teşekkür etmek istiyorum. Enflasyonu hem çalışan kesim hem işçi kardeşlerimiz için ne kadar yıkıcı olduğu bellidir. Komisyon çalışmalarına katkı sunan hükümet, işçi ve işveren temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum."

