ASELSAN'dan Kanada'ya ince mesaj...

Paylaşımda Kanada'nın Türkiye'ye satmama kararı aldığı kamera sistemininin ardından tamamen yerli imkanlarla üretilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedeeme sisteminin (CATS) fotoğrafına yer verildi.

Türkiye'nin NATO müttefiki Kanada, kendi teknolojilerinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığını öne sürerek geçen yıl askıya aldığı "Türkiye’ye yönelik askeri ihracat izinlerini" iptal ettiğini duyurdu.

Bu duyuruya yanıt ASELSAN'dan geldi. ASELSAN, geçen yıl Kanada'nın Türkiye'ye satmadığı kamera sisteminin ardından geliştirdiği elektro optik keşif, gözetleme ve hedeeme sisteminin (CATS) fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

"CATS İLE MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ"

Yapılan paylaşıma "Türkiye’nin ASELSAN’ı olarak yerli ve milli elektro-optik keşif, gözetleme ve hedeeme sistemimiz CATS ile milletimizin hizmetindeyiz." notu düşüldü.

CATS İLE UZAK MESAFELER TAM İSABETLE VURULDU

Yerli olarak üretilen sistem, ilk test atışını başarıyla yapmıştı. Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) cansız mühimmatlarıyla havalanan

Bayraktar TB2, belirlenen hedefi milli kamera sistemi CATS tarafından yapılan lazer işaretleme ile yüksek irtifa ve uzak mesafeden tam isabetle vurmuştu.