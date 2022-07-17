Asbest yalanı "boş" çıktı!

Muhalif medyada oluşturulmaya çalışılan "boş" algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Bazı basın kuruluşlarında, Aliağa’ya gemi söküm işlemi için gelecek olan ve Brezilya donanmasına ait olan "NAe Sao Paulo" gemisinde 900 ton asbest olduğu iddia edildi.

Akıllara zarar bu iddianın ardından kamuoyunda oluşabilecek soru işaretlerini aydınlatmak için harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iddia edildiği gibi 900 ton değil; 9,6 ton asbest yüklü gemi ile ilgili kamuoyunun dile getirdiği benzer kaygıların duyulması üzerine bir kez yapılması gereken kontroller tekrar tekrar yapıldı. Gemide tehlikeli, riskli en ufak bir durum tespit edilmedi.

Dünyada yalnızca Türkiye ve Hindistan'da yapılabilen gemi söküm işleminin uluslararası hukuka göre, geminin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde izin verilmemesi durumunun da ortadan kalktığı öğrenildi.

Geminin Türk kara sularında mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun bir teknikle tekraren uluslararası yetkinliğe sahip uzmanların denetiminden geçirileceği, tehlikeli bir durum ve risk söz konusu olursa hiç tereddütsüz geri gönderileceği öğrenildi.