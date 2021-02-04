500 MW kapasiteli Aşağı Kaleköy Hidroelektrik Santrali'ni tamamlandı

GE Yenilenebilir Enerji Hidroelektrik Enerji Çözümleri, Aşağı Kaleköy projesine 155 MW kapasiteli 3 Francis türbini ve ilgili ekipman sağladı İnşası tamamlanan hidroelektrik santrali, şebeke bağlantısı yapıldıktan sonra resmi olarak ticari faaliyete geçti Aşağı Kaleköy Projesi, Beyhan-1 ve Yukarı Kaleköy hidroelektrik santrallerinin ardından GE Hidroelektrik Enerji Çözümleri'nin Kalehan Enerji Grubu ile inşa ettiği yeni ve büyük ölçekli bir ulusal enerji altyapısı projesidir

GE Yenilenebilir Enerji, Bingöl'deki Aşağı Kaleköy Barajı üzerinde kurulan Aşağı Kaleköy Hidroelektrik Santrali'ni başarıyla tamamladı. Santral, kalan son 3 ünitenin de şebekeye bağlanmasıyla tam kapasite faaliyete geçti. Konsorsiyumun başında bulunan GE Hidroelektrik Enerji Çözümleri proje için, kontrol sistemi, destek santral sistemleri ve hidroelektrik santral şalt sahası dahil olmak üzere, 155 MW kapasiteli toplam üç adet dikey Francis türbin temin etti. 500 MW'lık kurulu kapasitesiyle Aşağı Kaleköy Hidroelektrik Santrali, Türkiye'de özel sektör tarafından yapılan santraller arasında kurulu kapasite açısından 6. sırada olacak. Santral sayesinde yaklaşık bir milyon kişiye temiz enerji sağlanacak.

Kalehan Enerji Grubu Genel Müdürü Gültekin Keleş konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye bugün hidroelektrikteki ekonomik potansiyelinin yalnızca %60'ını kullanıyor. Kalehan Enerji olarak, ulusal hidroelektrik potansiyelini en verimli şekilde kullanarak enerji talebini çevreye duyarlı, temiz ve sürdürülebilir şekilde karşılayan Aşağı Kaleköy Hidroelektrik Santralini Türkiye vizyonumuzu gerçeğe dönüştürebilmek yolunda çok önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz.. Hem beton baraj gövdesine hem de asfalt çekirdekli dolgu baraj yapısına sahip Aşağı Kaleköy Barajı, Türkiye'nin kompozit baraj gövdesine sahip ilk hidroelektrik santrali olma özelliği taşıyor. Ayrıca, aynı lisans altında 500 MW kapasiteli bir hidroelektrik ve 80 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali barındıran Aşağı Kaleköy Santrali, Türkiye'nin ilk hibrit santrali oldu."

GE Hidroelektrik Enerji Çözümleri, santralde kullanılan türbinleri Brezilya'nın Taubate şehrindeki üretim tesislerinde üretti. İlk ünite Mayıs 2020'de tamamlandı. İkinci ve üçüncü ünitelerin geçtiğimiz yılın kasım ve aralık aylarında tamamlanmasıyla Kalehan Enerji, elektrik santralinin ticari faaliyetini başlattı. GE Yenilenebilir Enerji Hidroelektrik Enerji Çözümleri CEO'su Pascal Radue şunları belirtti: "Aşağı Kaleköy Hidroelektrik Santrali'nin ticari faaliyete başarıyla başlamasını sağlayan Kalehan Enerji'yi ve katkıda bulunan tüm tarafları tebrik ediyorum. Santralin şu anda çalışır hale gelmesi, pandemiye ve getirdiği zorluklara rağmen projeyi tamamlayan tüm ekibin gösterdiği bağlılığın ve özverinin açık bir kanıtıdır. Türkiye'nin hidroelektrikte kaydettiği gelişmelerin ön saflarında GE Hidroelektrik Enerji Çözümleri'ni görmekten gurur duyuyorum. GE Yenilenebilir Enerji olarak, Türkiye'de 20. yüzyılın başlarından beri hizmete sunulan her beş türbinden birini ve her üç jeneratörden birini biz temin ettik."

Aşağı Kaleköy Santrali, GE'nin aynı bölgede Kalehan Enerji Grubu ile gerçekleştirdiği üçüncü proje olarak öne çıkıyor. Daha önce GE Hidroelektrik Enerji Çözümleri, Beyhan-1 ve Yukarı Kaleköy hidroelektrik santrallerini tamamladı. Türkiye hidroelektrik kaynakları bakımından son derece zengin bir ülke. Türkiye'nin kurulu hidroelektrik kapasitesi 28,8 GW (8 GW nehir tipi, 20,8 rezervuar tipi) gibi önemli bir seviyede ancak bu alan 50 GW'a kadar çıkabilecek bir ekonomik potansiyel taşıyor. Türkiye'nin enerji ihtiyacı son 15 yıllık dönemde yılda ortalama %6 oranında arttı.