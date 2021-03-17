Artvin'de köyde yangın: 35 ev zarar gördü, 20 hayvan telef oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve 35 evin zarar gördüğü yangın söndürülmeye çalışılıyor. 176 hanelik köyde kısa sürede büyüyen ve çevredeki çok sayıda eve sıçrayan yangına, havadan da müdahale sürüyor.

35 ev zarar gördü, 20 hayvan telef oldu

Yangının ardından bölgeye gelen Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yangından dolayı 35 evin zarar gördüğünü, 20 hayvanın telef olduğunu anlatarak, "Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve kontrol altına alınamadı. Bunun için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Artvin ve Yusufeli itfaiyelerinin yanı sıra Orman İşletme ekipleri ve AFAD müdahalede bulunuyor" dedi.

"Yangın köyü tehdit eden bir boyuta ulaştı"

Artvin Valiliğince yangının köyün büyük bir bölümünü tehdit ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün öğleden sonra ilimize bağlı Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde yangın çıkmıştır. Yangın, köyün büyük bir bölümünü tehdit eden boyuttadır. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak yangına müdahale edilmektedir. Çevre illerden de gerekli destek için görüşmeler yapılmış ve devletimizin tüm imkanları seferber edilerek yola çıkmıştır. Yangına müdahale tüm hızıyla devam etmektedir."

"Gerekli müdahaleler yapılıyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yusufeli'ndeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi" dedi.