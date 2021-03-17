Artvin'de büyük yangın! 50'den fazla eve sıçradı
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangın 50’ye yakın eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ''Artvin - Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun'' dedi.
Öğle saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangının diğer evlere de sıçramasından endişe ediliyor.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın dehşeti!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 17, 2021
🔹İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "170 haneli Dereiçi Köyü'nde bir evde başlayan yangın diğer evlere de sıçradı. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir" dedi. pic.twitter.com/hOmrxEsgkF
Yorumlar