Artvin'de 3 köyde kuduz karantinası!

Arhavi'ye bağlı Yolveren köyünde, 4 gün önce sahibi olduğu köpeğin saldırısına uğrayan M.G. (70) hastaneye başvurdu. Vücudunu çeşitli yerlerinden yaralanan M.G. tedavisi sonrası taburcu edildi. Veteriner gözetiminde tutulan köpek ise öldü.

Durumdan şüphelenen veteriner hekim, köpeği Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderdi. Burada incelenen köpeğe kuduz teşhisi konuldu. Teşhis sonrası Yolveren köyü ile çevre köyler Kavak ve Ulaş, hayvan hareketlerinin incelenmesi için 6 ay süreliğine karantinaya alındı.

Aşılama ve toplama çalışması başlatıldı

Artvin’in Arhavi ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahibini ısırdıktan sonra ölen köpeğe kuduz teşhisi konulup, tedbir amaçlı hayvan hareketliliğine kısıtlama kapsamında karantinaya alınan Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köylerinde, köpeklerin toplanarak en yakın barınağa götürülmesi, sahipli köpeklerin de yeniden aşılanması için çalışma başlattı.