Artı Gerçek'in gerçek yüzü

Çalışma arkadaşlarının hukuksuz olarak işten çıkarıldığını öğrenen diğer çalışanlar da böyle bir ortamda işlerine devam edemeyeceğini duyurdu. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren çalışanlar, "Artı TV'nin bu haberlere konu olabileceğini hiç düşünmemiştik." dedi.

DİSK Basın-İş, Artı TV ve Artı Gerçek'te "sözleşme feshi" gerekçesiyle 50'den fazla kişinin işsiz kalacağını açıkladı. Yapılan açıklamada çalışanlara mobbing uygulandığı ve 4 yıldır zam yapılmadığı vurgulanırken 'bıçağın kemiğe dayandığı' ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin fonlarıyla desteklenen Artı Gerçek'in 'işçi ve sendika düşmanı' olduğunun kaydedildiği açıklamada dayanışma çağrısında bulunuldu.

Arkadaşlarının hukuksuzca işten çıkarılmasına isyan eden diğer çalışanlar ise ya işinden kovuldu ya da böyle bir durum karşısında çalışmayacağını duyurdu.

"ÇÜRÜME VAR" DEDİ İŞTEN KOVULDU

Melike Ceyhan isimli çalışan, 2 yıldır editörlük yaptığı Artı TV'den işten çıkarılan arkadaşlarına destek verdiği için idari izne gönderildiğini açıkladı.

Ceyhan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "2019'dan bu yana haber editörü olarak çalıştığım Artı TV' den, işten çıkarılan arkadaşlarıma destek verdiğim, ‘içeride bir çürüme var bunu oturup konuşmalıyız’ dediğim için bir ay önce idari izne gönderildim. Gerekçe 'haber masasının huzurunu bozuyorsun' oldu." dedi.

Koronavirüse yakalanmasına rağmen evden çalışmaya devam ettiğini söyleyen Ceyhan, "Gecenin bir yarısı pijamalarımla kalkıp haber yazmaya gittiğim, pandemi sürecinde 2 ay kanalda yatıp kalktığım, corona olduğumda evden çalışmaya devam ettiğim Artı TV’den bu uyduruk gerekçeyle kovulmak nerden baksan ağır oldu." ifadesini kullandı.

2019'dan bu yana haber editörü olarak çalıştığım Artı TV' den, işten çıkarılan arkadaşlarıma destek verdiğim, ‘içeride bir çürüme var bunu oturup konuşmalıyız’ dediğim için bir ay önce idari izne gönderildim. Gerekçe 'haber masasının huzurunu bozuyorsun' oldu. #ArtıBiziz + — Melike Ceyhan (@MelikeCeyhan5) March 23, 2021

"Çürüme var" dediğim için beni susturmaya çalıştınız. Şimdi bu çürümenin hesabını kamuoyuna vereceksiniz. #ArtıBiziz — Melike Ceyhan (@MelikeCeyhan5) March 23, 2021

SUNUCU İSTİFA ETTİ: HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM...

Artı TV'de yayınlanan Emek ve Hayat programının sunucusu Dilek Dindar ise Twitter hesabından bir video yayınlayarak istifasını duyurdu.

Dindar, yayınladığı videoda "3 yıldır emekçilerin sesini Artı TV ekranlarından size ulaştırmaya çalıştım. Türkiye'nin dört bir yanından haberleri size aktarırken Artı TV'nin bu haberlere konu olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ancak maalesef tam da pandemi sürecinde sendikalaşmanın bedeli burada da ücretsiz izinler ve işten çıkarılmalar oldu. Hal böyle iken Emek ve Hayat programını ilkelerim ve mücadeleye inancım gereğiyle şu anda devam ettirmem mümkün değil." diye konuştu.



KÖŞE YAZARI BU HAFTA YAZMADI

Artı Gerçek köşe yazarı Ayşe Düzkan ise emekçilere destek vererek bu hafta köşe yazısı yazmadığını duyurdu.

CHP'Lİ VEKİL DE TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise "Türkiye bu kadar zor bir süreçten geçerken halkın haber alma hakkı için mücadele veren basın emekçileri işsizliğe mahkum edilmemeli… " diyerek tepkisini dile getirdi.