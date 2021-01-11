Arnold Schwarzenegger, ABD Kongresini işgal edenleri Nazilere benzetti

Cumhuriyetçi Partili eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, 6 Ocak'ta ABD Kongresini işgal eden Trump taraftarlarının eylemini, Almanya'da 2. Dünya Savaşı öncesinde iktidara gelen Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi (Nazi Partisi) destekçilerinin yaptıklarına benzetti.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

Schwarzenegger, dün sosyal medyada paylaştığı videoda, yaşananların, 9-10 Kasım 1938'de Almanya ve Avusturya'da Nazi destekçilerinin Yahudilere ait ev, okul ve iş yerlerini tahrip ettiği "Kristallnacht" (Kristal Gece) olayını hatırlattığını belirterek, "Çarşamba gecesi, ABD'nin Kristal Gecesiydi. Bozguncu çetesi yalnızca ABD Kongresinin camlarını kırmakla kalmadı, değerlerimizi de paramparça etti. Bu ülkenin üzerine kurulduğu ilkeleri ayaklar altına aldılar." dedi.

Başkan Donald Trump'ın adil bir seçimin sonucunu tersine çevirmeye çalıştığını belirten eski Vali, "İnsanları yalanlarla yönlendirerek bir darbe yapmaya çalıştı." ifadesini kullandı.

Trump'ı "Başarısız bir lider ve ABD tarihinin en kötü başkanı" olarak niteleyen Cumhuriyetçi siyasetçi, "tek tesellisinin Trump'ın başkanlığının sonuna gelmesi olduğunu" vurgulayarak, "onun ileride eski bir twit kadar önemsiz olacağı" yorumunu yaptı.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.