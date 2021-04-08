Arnavutluk'taki hastane 48 günün ardından hazır

Yapım maliyeti 70 milyon euro olan iki katlı hastanede B Blok bölümünde cerrahi alanlar ve laboratuvarlar yer alırken, A ve C bloklarında acil servis ve diğer bölümler yer alıyor.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Arnavutluk'un Fier kentinde 48 günde hastane inşa etti. 70 bin metrekarelik alana konumlandırılan projede, 13 bin metrekarelik alanda hastane binası yer aldı. Peyzaj çalışmalarının devam ettiği hastanede, depreme dayanıklı malzemeler kullanıldı.

BİRKAÇ YIL TÜRKİYE YÖNETECEK

Çelik konstrüksiyon üzerinde inşa edilen hastanede iki katlı olarak inşa edilen B Blok bölümünde cerrahi alanlar ve laboratuvarlar yer alırken, A ve C bloklarında acil servis ve diğer bölümleri yer aldı.

Hastane, birkaç yıl Türkiye tarafından yönetilmesinin ardından yerel yöneticilere devredilecek.

MALİYETİ 70 MİLYON EURO

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği personele teslim edilecek olan hastanenin, yapım maliyetinin 70 milyon euro olduğu belirtildi.

6 Ocak'ta Arnavutluk Başbakanı tarafından gerçekleştirilen ziyarette iş birliği anlaşmaları imzalanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fier'de hastanenin yapımının üstleneceğini duyurmuştu. Üstelik hastanenin yapımının üç ay içinde

tamamlanacağını ifade etmişti. İnşaat çalışmalarının ardından kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştı.

"BİZE KİM ULAŞIYORSA, ONA DA ULAŞMA GAYRETİNDE OLDUK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada yapılan hastaneye değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Modern tıp aletleriyle dayalı döşeli hastanelerimizi yapmak suritiyle dünyaya örnek olduk. Arnavutluk gördü bizden istedi. 48 günde Arnavutluk'ta acil durum hastanesi yaptık. Sağlık Bakanımızı arayıp teşekkür ettiler. Gördüğünüz gibi biz sadece kendi kendimize yeten değiliz, bize kim ulaşıyorsa biz onlara da ulaşmanın gayreti içinde olduk."