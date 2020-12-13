Arnavutluk'taki gergin protestolar 4. gününde devam etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu dönemde, 4 gündür protesto düzenleyen yüzlerce gösterici, "Klodian için Adalet" çağrısıyla bu akşam ilk önce Başbakanlık önünde toplandıktan sonra İçişleri Bakanlığı ve Tiran Bölge Emniyet Müdürlüğü binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Göstericilerin yoldaki tabela, trafik sinyalleri ve diğer nesnelere zarar vermesinin ardından gerginlik artarken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericiler, polis müdahalesinin ardından şehrin farklı bölgeleri ve merkezindeki ana caddelerde yönelerek burada toplandı.

Arnavutluk Emniyeti protestolar için ek tedbir alırken, binlerce polis kurum binalarının korunması için görevlendirildi.

Protestoda bazı polis ve vatandaş yaralandı

Protestoya katılan birkaç genç gözaltına alınırken, bugünkü protestoda da bazı polis ve vatandaş yaralandı.

Başkent Tiran'nın dışında ülke genelinde bazı şehirlerde de protestolar düzenlendi.

25 yaşındaki gencin öldürülmesinden sonra ülkede şiddet eylemlerine de dönüşen ve kurum binaları ile çevrede hasara neden olan protesto gösterileri düzenleniyor.

Başkent Tiran'da 8 Aralık'ta sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde 25 yaşındaki K.R, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamıştı. Kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu olay, ülkedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın tepkisine neden olmuştu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Sander Lleshaj'ın istifasını sunduğunu açıklamıştı.

Tiran Asliye Mahkemesi, görevi sırasında genç adamı hizmet silahıyla vurmakla suçlanan polis memuru Nevaldo Hajdaraj hakkında tutuklu yargılama kararı vermişti.

Birkaç gündür devam eden protestolarda göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede çok sayıda polis ve gösterici yaralanmıştı.