Arnavutluk'ta Thodex operasyonu: Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Arnavutluk'ta art arda operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, bir baskın daha düzenlendi. Yakalanan şüphelilerle gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Yakalanan isimler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İfadeleri operasyonun seyrini değiştirebilir

Özer'in kaldığı ev ve otele yapılan baskınların ardından ifadesi alınan 3 kişiye, son gözaltılarla birlikte yeni isimler eklenmiş oldu.

Gözler verilecek ifadelere çevrildi. Zira bu isimlerin verecekleri ifade operasyonun seyrini değiştirebilir.

Çember daralıyor

Kaçışı bir ay önce planladığı ortaya çıkan Özer’in gittiği her nokta adım adım araştırılıyor. Zincirin her bir halkasını oluşturan kilit isimler teknik takiple izleniyor.

Geçtiğimiz günlerde ifadesi alınan kişiler, Faruk Fatih Özer'i tanımadıklarını ve Özer'le hiç bir bağlantılarının olmadığını belirtmişti.

Türk güvenlik birimlerinin de katkı sağladığı operasyon Tiran merkezli olarak sürüyor.

Özer'in yakalanması için yürütülen çalışmalar büyük bir gizlilik içinde devam ediyor.