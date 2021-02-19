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Arnavutköy'de yer altından çıkan dumanlar korkuttu

İstanbul Arnavutköy'de yolun altından geçen elektrik kabloları tutuştu. Caddeye çıkan alevler vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul'da Arnavutköy Merkez Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’ndeki yer altından geçen elektrik kabloları dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

Etrafa kıvılcımlar saçan elektrik kabloları yerin yarılmasına neden oldu. Caddeden geçen vatandaşlar korku dolu anlar yaşayarak sağa sola kaçıştı. Ekiplere haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, cadde ise tamamen trafiğe kapatıldı.

"DOĞALGAZ PATLIYOR ZANNETTİK"

Olay esnasında caddeden geçen Necmi Karaağaç, “Islak bir zemin vardı vatandaş geçiyordu ben olayı fark ettim elektrik çarpmasın diye vatandaşı engellemeye çalıştım oradan geçmesin diye. Duman ve patlamalar olmaya başladı biz doğalgaz patlıyor zannettik. Sonra fark ettik ki elektrik kabloları yanmış. Cadde trafiğe kapatıldı çalışmalar yapıldı. Şu anda her şey normal kimse yaralanmadı” şeklinde konuştu.

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