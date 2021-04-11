Arjantin'de eski devlet başkanına IMF'den aldığı kredilerin hesabı soruluyor

Uluslararası Para Fonu'nun (International Monetary Fund - IMF), 2018'de 57 milyar dolarla (yaklaşık 465 milyar TL) tarihinin en büyük kredi anlaşmasını yaptığı Güney Amerika ülkesi Arjantin'de sular durulmuyor.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, söz konusu anlaşmayla ilgili selefi Mauricio Macri hakkında açılan davaya müdahil olma kararı aldı.

Fernandez'in dışında Kabine Şefi Santiago Cafiero, Adalet Bakanı Martin Soria ve Ekonomi Bakanı Martin Guzman'ın imzaladığı kararnamede şu ifadeler yer aldı:

"Devleti davacı olarak temsil eden savcılara, devlet kurumlarını dolandırdığı gerekçesiyle Mauricio Macri ve diğer kişilere karşı açılan davayı takip etmesi ve sorumluların tespiti için yargılamayı kolaylaştırması talimatı verildi."

Bununla birlikte avukatlara, önceki yetkililer yüzünden meydana gelen muhtemel kayıpların tazminatı için gerekli yasal işlemlere başlanılması da emredildi.

Söz konusu anlaşma doğrultusunda Arjantin'in eline 44 milyar dolar (yaklaşık 360 milyar TL) geçmişti. Fernandez 2019'da göreve başladığında kredinin geri kalan kısmını almayı kabul etmemişti. Devlet Başkanı o tarihten itibaren söz konusu borçla ilgili IMF'le görüşmek istediğini sık sık dile getirmişti.

Bununla birlikte Ekonomi Bakanı Guzman, mart ayında Washington'da IMF yetkilileriyle görüşmüştü. Görüşmeden sonra IMF tarafından 25 Mart'ta yapılan açıklamada "makroekonomik sürdürülebilirlik ve Kovid-19 sonrası toparlanmayı koruma altına alma konusunda iki tarafın anlaştığı" belirtilmişti.

Fernandez, 28 Mart'ta yaptığı açıklamadaysa "borcun mevcut şartlar altında ödenemeyeceğini" söylemişti.