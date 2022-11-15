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Arıza nedeniyle İZBAN seferlerinde gecikme!

İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) bir trendeki teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşandı.

İZBAN yetkililerinden alınan bilgiye göre, Aliağa yönüne giden bir trende Şirinyer-Kemer istasyonu arasında teknik arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle İZBAN istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluştu.

Mobil ekipler trendeki arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Bu sırada, seferler tek hat üzerinden gecikmeli olarak devam etti.

Seferler, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu normale döndü.

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