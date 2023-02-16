Ardahan'dan deprem bölgesi Hatay'a 61 özel harekat polisi gönderildi

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, AA muhabirine, deprem bölgesi için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren bölgedeki depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışıldığını vurgulayan Hayal, "Bugün gönderdiğimiz ekip Hatay'da görev yapacak. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza destek olmak, asayiş ve güvenlik hizmeti vermek amacıyla Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzden 61 personel ve 7 aracımızı deprem bölgesine gönderdik." dedi.

Hayal, bölgeye daha önce de personel ve araç gönderildiğini ifade etti.