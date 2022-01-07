Ardahan'da tilkiye kötü muamele: 4 kişiye para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün sosyal medyada yayımlanan, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin ardından yürütülen çalışmalarda 4 şahsın kimlik ve adreslerinin belirlendiği ifade edildi.

Şahıslara toplam 26 bin 764 lira idari ceza uygulanacağı kaydedilen açıklamada, "An itibarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz personeli, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile gerekli işlemler başlatılarak, tutanak için ilgili karakola intikal ettirilmiştir" bilgisi verildi.